GOBIERNO DE SOLEDAD PREPARA PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL PRIMER CUADRO

By Redacción
lunes, diciembre 22, 2025

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz informó que el proyecto de iluminación comenzará en la calle Carlos Díez Gutiérrez y se extenderá a todas las vialidades de la Cabecera Municipal, priorizando la seguridad y tranquilidad de las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que el proyecto integral de iluminación en la Cabecera Municipal iniciará en la calle Carlos Díez Gutiérrez, para posteriormente extenderse a todas las calles de esta zona, con el objetivo de fortalecer la seguridad, el orden y la tranquilidad de las familias que habitan y transitan diariamente por el corazón del municipio.

El Alcalde explicó que esta acción forma parte de la línea estratégica de su administración, enfocada en atender de manera directa las necesidades más sentidas de la población, bajo una visión de cercanía y atención permanente. “Vamos a comenzar en la calle Carlos Díez Gutiérrez y de ahí avanzaremos calle por calle, porque queremos que nuestras familias tengan espacios mejor iluminados, más seguros y dignos para vivir”, señaló.

Detalló que el proyecto contempla la instalación de luminarias con tecnología eficiente y mayor cobertura, lo que permitirá mejorar la visibilidad nocturna, reforzar la percepción de seguridad y generar entornos más ordenados para niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y sectores vulnerables, quienes han manifestado la importancia de contar con calles bien iluminadas para su movilidad cotidiana.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirmó que este programa se ejecuta, con una política pública centrada en escuchar y atender a la ciudadanía, manteniendo un gobierno cercano a las familias y comprometido con mejorar los servicios públicos para consolidar una cabecera municipal más segura, funcional y con mayor calidad de vida.

