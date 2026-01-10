GOBIERNO DE SOLEDAD PREPARA NUEVOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO SOLEDENSE

– El Ayuntamiento afina esquemas de beneficios fiscales, equipamiento, vacunación y apoyos ante la sequía para fortalecer a productores agrícolas y ganaderos locales.

Con apoyos activos, nuevos programas en puerta y coordinación con instancias federales y estatales, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez avanza en la preparación de acciones estratégicas para respaldar a productores agrícolas y ganaderos, priorizando la economía familiar, la productividad rural y la cercanía con quienes trabajan la tierra; entre los beneficios vigentes destaca la propuesta de descuento al impuesto predial en zonas rurales y terrenos agrícolas, medida que impacta directamente en la estabilidad financiera del sector, particularmente a productores de alfalfa con cargas fiscales elevadas, afirmó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, como parte de un gobierno que escucha y atiende al campo.

En una siguiente etapa, la administración municipal prevé la reprogramación del esquema de entrega de equipamiento, cuyos apoyos serán sometidos a consideración del Cabildo para formalizar compras conveniadas entre el municipio y productores, bajo un modelo 50 y 50; el edil señaló que este programa contempla tractores, remolques, motobombas, motosierras, monocultivos, remolques hidráulicos, empacadoras, básculas y arados, con un padrón estimado de 500 productores agrícolas beneficiados, cuyos expedientes ya están integrados y en espera de la aprobación correspondiente.

Agregó que en coordinación con el Gobierno Federal, el Ayuntamiento mantiene activa la vacunación gratuita contra la brucelosis en todo el ganado del municipio, con la asignación de 500 vacunas para becerras de entre 3 y 12 meses, la campaña ya recorrió comunidades como Los Gómez, Rivera, Palma de la Cruz, Cándido Navarro, Tinaja, Rancho Nuevo y El Zapote, y continúa abierta para atender rezagos; a la par, se gestionan apoyos federales para enfrentar la temporada de sequía, mediante la entrega de semillas de avena, alfalfa, pacas y rastrojo, además de un programa de reforestación rural junto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), que beneficiará de 600 a mil 200 productores con la plantación de maguey, sábila y nopal tunero en tierras no cultivables.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Octaviano Velázquez Castro detalló que estas acciones cobran mayor relevancia ante el incremento cercano al 15 por ciento en los costos de insumos y herramientas para el campo, situación agravada por la baja rentabilidad de cultivos como maíz, sorgo y avena. “El compromiso del Gobierno Municipal es mantenerse cerca de las y los productores, acompañarlos con apoyos reales y gestionar programas que les permitan resistir un contexto nacional complejo, donde los intermediarios son los más beneficiados y no quienes trabajan la tierra”, finalizó.