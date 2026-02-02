GOBIERNO DE SOLEDAD PLANEA EN 2026 RECUPERAR Y CONSTRUIR 50 PARQUES RECREATIVOS

– Con recursos propios y con el impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se avanza en la meta de construir 50 Parques urbanos este año, que promoverán la integración comunitaria y estilos de vida saludables.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció la proyección de 50 parques urbanos para el año 2026 en diversas colonias y comunidades del municipio, con la finalidad de rescatar el tejido social, fortalecer la convivencia entre personas de todas las edades y acercar espacios dignos a las familias, principalmente a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, mediante inversión directa con recursos propios del Ayuntamiento.

El Alcalde recordó que desde el inicio de su gestión se estableció como meta la construcción de 150 parques urbanos en todo el municipio, de los cuales este año se avanza con alrededor de 50 más, además de los que puedan sumarse en coordinación con el Gobierno del Estado. “Planeamos recuperar y construir alrededor de 50, más o menos, con solo recurso de Soledad, más aparte de lo que logremos hacer con el Gobierno y el Estado”, puntualizó, al destacar que estos espacios se han convertido en puntos importantes para la integración comunitaria y la prevención social.

Navarro Muñiz subrayó que el impacto de estos Parques es directo en la vida diaria de las colonias, al brindar alternativas sanas y seguras de recreación. “Hoy van a tener un espacio donde los jóvenes puedan venir a jugar, donde las mujeres puedan venir a hacer ejercicio, donde volvamos a fomentar la integración familiar y la convivencia entre niños y adultos”, expresó. Detalló que los Parques cuentan con juegos infantiles, ejercitadores para adultos, trotapista, cancha de usos múltiples, salón de usos múltiples e iluminación, además de promover torneos deportivos y actividades comunitarias que fortalecen el sentido de pertenencia.

Finalmente, el Alcalde destacó que la preservación de estos espacios se logra mediante la conformación de comités vecinales, responsables del cuidado y uso adecuado de las instalaciones, en coordinación con los recorridos de seguridad de la Guardia Civil Municipal; y que con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de gobernar cerca de la gente, escuchar y atender a las familias, impulsando obras que transforman colonias y generan entornos más seguros, activos y unidos para todos los sectores de la población.