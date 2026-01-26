GOBIERNO DE SOLEDAD INICIA SOLUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN COLONIA AZALEAS

– Por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, este día comenzaron los trabajos de sustitución de la línea principal de drenaje sanitario en la calle Jornada Laboral, atendiendo una problemática que afecta directamente a las familias del sector.

Por indicaciones del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, este día, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez comenzó la reparación de una problemática de drenaje colapsado que causaba daños a la salud de decenas de familias de la colonia Azaleas, por lo que cuadrillas de la Dirección de Infraestructura Municipal, realizaron el comienzo de la sustitución de tubería, dando muestra de la cercanía social que caracteriza a esta administración municipal.

Las acciones resolutivas se centran en la calle Jornada Laboral hasta su conexión con avenida de Los Pinos. De acuerdo con recorridos y diálogos directos con vecinas y vecinos del sector, el deterioro del drenaje obedece al nulo mantenimiento por parte de INTERAPAS, situación que ha generado constantes colapsos y reparaciones fallidas, dejando a las familias en condiciones difíciles para habitar sus hogares.

Ante este escenario, el Alcalde instruyó intervenir de fondo, sustituyendo la línea principal que ya se encuentra en mal estado, priorizando la salud y bienestar de la población.

“Escuchamos a las y los vecinos, conocemos lo que están viviendo y no podemos ser indiferentes; realizaremos la sustitución completa del drenaje sanitario en esta calle, para dar una solución real y duradera, porque nuestra obligación es estar del lado de la gente y atender lo que por años fue ignorado”, expresó Navarro Muñiz, al reiterar que su administración actúa con sensibilidad social y cercanía con las familias.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de escuchar, atender y resolver las necesidades más sentidas de la población, trabajando de la mano con las colonias, especialmente con los sectores que han sido más afectados, y avanzando en la construcción de un municipio más digno, seguro y con servicios básicos que respondan a las familias soledenses.