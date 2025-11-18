27.3 C
SOLEDAD

GOBIERNO DE SOLEDAD IMPULSA Y RECONOCE DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES DE ALTO PROMEDIO

By Redacción
84
martes, noviembre 18, 2025

– Como parte de la visión educativa del Alcalde, Juan Manuel Navarro, se  beneficia a estudiantes de primaria y secundaria mediante apoyos económicos directos y paquetes alimentarios, para incentivar sus estudios.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, reafirmó el compromiso de su Gobierno con la educación continua de niñas, niños y adolescentes del municipio, al instruir la realización de una nueva entrega del programa Estímulos a la Educación, dirigido a estudiantes de primaria y secundaria que mantienen promedios superiores a 8.5; gracias a esta política pública, las y los beneficiarios recibieron un apoyo económico de mil 500 pesos y un paquete alimentario que fortalece directamente a sus familias y respalda su desarrollo escolar.

Atendiendo las indicaciones del Presidente Municipal y representándolo en el evento, el Secretario General del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez reiteró que estas acciones demuestran la cercanía del Gobierno Municipal con la comunidad educativa. “Estamos contentos porque hoy, a través de esta Administración municipal, refrendamos el compromiso con la educación de nuestros niños y adolescentes, que son el futuro y el presente de Soledad de Graciano Sánchez, una vez más entregamos este programa como un reconocimiento directo a cada uno de las y los alumnos que se preparan con dedicación y responsabilidad”, expresó.

Pérez Álvarez subrayó que este programa fue retomado después de años de no realizarse, gracias al interés del Alcalde por escuchar a las familias y atender las necesidades que impactan en la formación de las y los jóvenes; agregó que el Gobierno Municipal dará continuidad a estas entregas para fortalecer el rendimiento académico y brindar respaldo permanente a quienes se esfuerzan en las aulas.

Durante el acto, Mia Rebeca Hernández, alumna de cuarto grado con promedio de 9.5, compartió un mensaje que resonó entre las y los asistentes: “Quiero agradecer en nombre de todos los niños y niñas al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al Alcalde Juan Manuel Navarro, porque este apoyo es de mucha ayuda para nosotros, gracias a este apoyo voy a poder comprarme una tablet para hacer mis tareas y otras investigaciones que me piden en la escuela” destacó.

Con estas acciones, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz fortalece la ruta educativa del municipio y mantiene una relación directa con las familias soledenses, a través del impulso de programas que reconocen el esfuerzo académico y generan oportunidades reales para las y los estudiantes; el Gobierno Municipal continuará escuchando y atendiendo las necesidades de la comunidad para que cada apoyo se traduzca en mejores condiciones de aprendizaje y desarrollo.

