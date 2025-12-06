GOBIERNO DE SOLEDAD GARANTIZA SEGURIDAD Y PAZ EN TEMPORADA DECEMBRINA, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS

– Se fortalecerán los recorridos de vigilancia en todo el municipio mediante diversos operativos: Guadalupe-Reyes, Escuela Segura, Aguinaldo Seguro y el operativo interinstitucional BOMI.

Ante el inicio de la temporada decembrina en Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, presidente municipal, afirmó que a través de la Guardia Civil Municipal, se fortalecerá la vigilancia en todo el municipio mediante diversos operativos, acciones de proximidad social y disuasión del delito, con el objetivo de proteger a la ciudadanía soledense y visitante y garantizar su tranquilidad en comercios, escuelas e instituciones bancarias durante toda la temporada decembrina.

El edil anunció la activación de varios operativos de vigilancia, entre ellos el Guadalupe-Reyes, Escuela Segura, Aguinaldo Seguro 2025, y el operativo interinstitucional BOMI, que se despliega en coordinación con autoridades de la Guardia Nacional, para llevar a cabo recorridos y patrullajes preventivos en zonas catalogadas prioritarias dentro del municipio, fortaleciendo la cercanía y la atención de una de las demandas prioritarias de la gente.

Subrayó que estos dispositivos de vigilancia, cobran relevancia y reciben todo el impulso institucional, debido al aumento de personas y flujo de dinero en el primer cuadro del municipio, instituciones bancarias y plazas comerciales debido al pago de aguinaldos y compras de fin de año.

Adicional a esto, expresó que se reforzarán acciones de vigilancia en los alrededores de escuelas durante el próximo periodo vacacional, medida preventiva que ha dado resultados positivos en años previos, por lo que se buscará mantener el saldo blanco.

Navarro Muñiz dijo que su administración garantiza la implementación de acciones preventivas que permitan reforzar la seguridad en beneficio de todas y todos los soledenses. Estas medidas se desarrollan como parte del compromiso de la administración actual, asegurando la presencia constante de elementos de seguridad pública en las zonas de mayor afluencia.