GOBIERNO DE SOLEDAD GARANTIZA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS CON REVISIÓN DEL 80% DE GASERAS Y GASOLINERAS

– A través de Protección Civil Municipal, se supervisan preventivamente más de 25 estaciones y el transporte de materiales peligrosos; el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz instruyó reforzar las medidas para proteger a la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, mantiene un estricto monitoreo en gaseras y gasolineras con el propósito de garantizar la seguridad de las familias; de acuerdo con Martín Bravo Galicia, titular de la dependencia, hasta el momento se ha revisado cerca del 80 por ciento de las empresas que operan en el municipio, representadas entre 25 y 30 estaciones de gas, sin que se hayan detectado incumplimientos graves que ameriten sanciones, lo que refleja un alto grado de cumplimiento en este sector.

El funcionario explicó que las inspecciones no se limitan únicamente a las estaciones establecidas en Soledad, sino que también abarcan a aquellas que, aunque provienen de otros municipios, distribuyen gas a través de pipas y cilindros dentro del territorio municipal. “Lo más importante es que estos negocios cumplan con todas las normas, porque no únicamente nosotros supervisamos, también lo hace la federación y el estado, la indicación del Alcalde es clara: dar certeza y seguridad a las y los soledenses en cada servicio que reciben”, destacó Bravo Galicia.

Asimismo, señaló que en coordinación con autoridades estatales y federales se han reforzado los mecanismos de verificación, especialmente en lo que respecta al transporte de materiales peligrosos, y explicó que recientemente se presentó una iniciativa de ley que busca endurecer la regulación sobre el traslado de estos productos, lo cual dará mayor soporte legal a los operativos locales. “Es muy importante el chequeo en gaseras o gasolineras, así como en todas las empresas que manejan químicos, últimamente se han registrado incidentes en carreteras con tanques de transporte, por eso debemos mantener un monitoreo constante”, puntualizó.

De acuerdo con el comandante, el objetivo inmediato es alcanzar el 100 por ciento de las revisiones antes de diciembre, mes en el que aumenta la demanda de gas por la temporada invernal; aseguró que hasta ahora, la mayoría de las empresas inspeccionadas cumplen con los programas de mantenimiento y seguridad, lo que ha permitido disminuir riesgos en zonas habitacionales y de tránsito.