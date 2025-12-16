GOBIERNO DE SOLEDAD GARANTIZA PROTECCIÓN CIUDADANA Y VIGILANCIA TOTAL DURANTE PERIODO DECEMBRINO

– La Guardia Civil Municipal despliega dispositivos de vigilancia, proximidad social y seguridad vial, mediante el Operativo “Guadalupe-Reyes” para proteger a familias soledenses y visitantes, por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Con el objetivo de garantizar celebraciones decembrinas seguras para las familias soledenses y visitantes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, puso en marcha el Operativo Guadalupe–Reyes, mediante un robusto despliegue de la Guardia Civil Municipal (GCM) en todo el territorio, con especial atención en centros comerciales, plazas públicas, zonas de alta afluencia y principales vialidades.

Desde el pasado fin de semana se mantiene activo el dispositivo “Aguinaldo Seguro”, con recorridos preventivos y presencia permanente en la zona centro, cajeros automáticos y áreas comerciales, reforzando la proximidad social con la ciudadanía y los comercios; esta estrategia busca que las y los soledenses se sientan acompañados al realizar sus compras o movimientos bancarios, con oficiales disponibles para brindar apoyo inmediato ante cualquier situación sospechosa y prevenir riesgos al patrimonio familiar.

De manera paralela, el agrupamiento Panteras de la Dirección de Fuerzas Municipales, continúan con los operativos habituales, para vigilar zonas prioritarias con atención inmediata; el “Carrusel”, que mejora el flujo vehicular en horas pico; BOMI, en coordinación con corporaciones estatales y capitalinas; así como Comercio Seguro y Aguinaldo Seguro, todos alineados a una política de cercanía y coordinación interinstitucional que prioriza la tranquilidad de los sectores más vulnerables durante esta temporada.

En materia de seguridad vial, durante todo el periodo Guadalupe–Reyes se instalarán puntos preventivos para evitar que el alcohol se mezcle con el volante, con un enfoque estrictamente preventivo y no recaudatorio; en caso de detectar a algún conductor con aliento alcohólico, se le canalizará con un familiar para que pueda llegar de forma segura a su destino.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la población a atender las recomendaciones, conducir con responsabilidad y reportar cualquier conducta irregular, reafirmando que la prioridad es cuidar la vida, los bienes y el bienestar de las familias, con un gobierno cercano que escucha y actúa.

Se informa a las y los soledenses y visitantes a Soledad de Graciano Sánchez, hacer uso confiable de la línea 444 854 78 07, para reportar cualquier intento de acto ilícito y colaborar con la Guardia Civil Municipal en la construcción de un territorio de paz y seguridad ciudadana.