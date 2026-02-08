GOBIERNO DE SOLEDAD GARANTIZA DESARROLLO HABITACIONAL RESPONSABLE Y ORDENADO

– Seis proyectos habitacionales son evaluados bajo estrictos criterios técnicos, urbanos y legales, priorizando el acceso al agua y la armonía urbana.

Con el objetivo de garantizar un crecimiento urbano ordenado, legal y cercano a las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Mesa Colegiada de Desarrollo Urbano, analizó seis proyectos habitacionales que buscan establecerse en el municipio, priorizando la certeza jurídica, la armonía urbana y la protección de los servicios básicos para la población, siguiendo la guía y encomienda de Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde, quien ha instruido que el desarrollo del municipio se dé siempre escuchando y cuidando a las familias soledenses.

Al respecto, la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Verónica González Rodríguez señaló que uno de los principales retos para la aprobación de nuevos fraccionamientos es contar con un dictamen positivo de abastecimiento de agua, emitido por INTERAPAS, al tratarse de un requisito indispensable dentro del proceso de factibilidad que establece la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado.

Detalló que durante 2025 se autorizaron tres nuevos fraccionamientos en el municipio y, al inicio de 2026, se tienen seis proyectos habitacionales en proceso; de estos, tres ya se encuentran en su etapa final y los otros tres continúan en revisión de propuesta de lotificación para ser presentados ante la mesa colegiada, integrada por dependencias municipales y organismos externos.

Finalmente, destacó que cada proyecto es analizado de manera integral, vigilando el cumplimiento de requisitos técnicos, legales, ecológicos y urbanos, así como la situación predial y jurídica de los terrenos; con ello, el Gobierno municipal refrenda su compromiso de atender a la población, manteniéndose cercano a las familias soledenses y garantizando un desarrollo urbano responsable y en beneficio de todos.