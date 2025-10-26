GOBIERNO DE SOLEDAD GARANTIZA ATENCIÓN MÉDICA PROFESIONAL Y GRATUITA EN SUS 7 CONSULTORIOS MÉDICOS

-Se invita a la población soledense acercarse a los servicios que ofrecen estos espacios y aprovechar las campañas de vacunación invernal

Con el compromiso de acercar servicios de salud de calidad a todas las familias soledenses, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el alcalde Juan Manuel Navarro, refuerza su atención médica gratuita a través de los siete consultorios médicos comunitarios distribuidos en distintos puntos del municipio.

Luis Gerardo Ruiz Ibarra, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Soledad, destacó que estos espacios garantizan una atención médica cercana, humana y gratuita, ya que cuentan con profesionistas certificados, médicos generales con cédula profesional que ofrecen atención inmediata y orientación médica básica a todos los usuarios que se acerquen a los consultorios médicos, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El funcionario municipal además explicó que con el descenso de las temperaturas, se detecta un aumentó de cuadros respiratorios, por ello, es fundamental mantener una vigilancia médica constante, en adultos mayores y los niños, por ser los grupos que representan la mayor atención en estos espacios, siendo el consultorio médico de La Virgen uno de los que registra mayor demanda debido a su ubicación y servicios continuos

Por lo anterior, las autoridad municipal reitera el llamado a la población a acudir a vacunarse contra la influenza y el neumococo 13V, como parte de la campaña preventiva implementada en coordinación con el Gobierno del Estado anunciada recientemente. Las dosis que estarán disponibles de 10:00 a 13:30 horas, en los consultorios de las colonias San Felipe, La Virgen, U.P.A., Cactus, Comunidad Enrique Estrada, Palma de la Cruz, Unidad Administrativa, La Purísima, La Tinaja y Presidencia Municipal.

Finalmente, el Oficial Mayor puntualizó que con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece y reafirma una administración que impulsa acciones firmes y permanentes en materia de salud, asegurando que todas las familias soledenses tengan acceso a un modelo de atención medico que escucha, atiende y que trabaja todos los días por la salud y el bienestar de su gente.