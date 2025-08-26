GOBIERNO DE SOLEDAD FORTALECE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PARA EL REGRESO A CLASES

* Durante el receso escolar se realizan acciones de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en instituciones educativas, asegurando que las y los estudiantes regresen a clases en espacios dignos y funcionales para el ciclo escolar 2025-2026.

Para garantizar que cada institución educativa cuente con condiciones óptimas para el aprendizaje y seguridad de las y los estudiantes en el próximo regreso a clases, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través la Dirección de Educación y Acción Cívica y en coordinación con la área de Servicios Municipales desplegó un operativo integral en escuelas de todo el municipio, atendiendo de manera prioritaria salones, áreas comunes, sanitarios y patios escolares.

De acuerdo a Velia Guadalupe Castro Granja, directora de Educación y Acción Cívica, se realizaron acciones como poda y tala de árboles, desazolve de drenajes, reparación de mobiliario escolar, pintura de aulas y acondicionamiento de espacios recreativos, atendiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Subrayó que la estrategia de limpieza y mantenimiento se realiza con cercanía a la comunidad educativa. “Nuestro objetivo es que las escuelas reciban a su alumnado en condiciones seguras y limpias, con servicios básicos como agua y electricidad plenamente funcionales, priorizando la atención a aquellas instituciones con mayores necesidades”, destacó que entre los casos atendidos se encuentra la telesecundaria en la comunidad de Palma de la Cruz, donde se dotó de agua mediante pipas y se realizaron reparaciones urgentes en drenajes.

Estas acciones forman parte de un plan continúo impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro para fortalecer la infraestructura educativa y garantizar entornos dignos para la niñez y juventud de Soledad; además de los trabajos de limpieza, se dará seguimiento a proyectos de rehabilitación de aulas y mantenimiento preventivo, manteniendo un vínculo directo con maestras, maestros y padres de familia para atender de manera inmediata cualquier requerimiento. Con ello, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de cercanía con la comunidad educativa, asegurando que cada escuela cuente con los servicios y espacios necesarios para un aprendizaje seguro y productivo.