GOBIERNO DE SOLEDAD EXHORTA A HACER USO ADECUADO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

* A través de Servicios Municipales, mantiene un operativo permanente de recolección para evitar la acumulación de basura en la vía pública y fortalecer entornos limpios y seguros.

Para prevenir focos de infección, evitar la contaminación y proteger la salud de las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, mantiene un programa permanente de rutas de tolvas que opera durante toda la semana, con recorridos calendarizados por día y colonia para la recolección de basura en la vía pública.

El Director de Servicios Municipales Antonio Zamarripa Quintero, reiteró que este esquema permite una atención cercana y ordenada a todos los sectores del municipio, cumpliendo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, por lo que recordó que, los lunes se atienden colonias como: Cabecera Municipal, Santa Mónica, Hogares Ferrocarrileros, Fracción Rivera, Rancho Los Olivos y Pavón; los martes, Arboledas, Villas de Foresta, Rivas Guillén Sur, Real Providencia y San Isidro; y los miércoles, zonas como Villa Alborada, Lomas de San Felipe, Azaleas, La Cantera y Valle de Cactus.

Asimismo, los jueves las tolvas recorren colonias como Prados de Soledad, Benito Juárez, San Francisco, Hogares Populares Pavón y Genaro Vázquez; los viernes, Viñedos, Los Fresnos, Villas de San Francisco, Valle de la Palma y San Miguel; y los sábados, Colinas del Bosque, La Constancia, Ciudad Real, Rivas Guillén y Valle de la Palma; mientras que los domingos, las tolvas continúan su labor en zonas como Cabecera Municipal, Francisco Sarabia Norte y Sur, Villa Alborada, San Francisco de Asís, Azaleas, La Cantera, Valle de Cactus, Puertas del Sol, Palma de la Cruz y Hogares Populares Pavón, garantizando atención permanente durante toda la semana.

El funcionario municipal enfatizó que dejar basura fuera de los horarios establecidos genera contaminación, malos olores, proliferación de fauna nociva y riesgos directos a la salud pública, afectando la calidad de vida de las familias; por ello, se hace un llamado a la corresponsabilidad social para mantener un entorno limpio, ordenado y digno para todas y todos.

De esta manera, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de estar cerca de la gente, trabajando colonia por colonia, escuchando a la población y atendiendo de manera directa los reportes ciudadanos, convencido de que la limpieza urbana es una tarea compartida que fortalece el bienestar de la población y el cuidado del entorno donde crecen las familias soledenses.