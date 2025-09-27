GOBIERNO DE SOLEDAD EN ALERTA CON OPERATIVO INTEGRAL ANTE CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS

– Desde la madrugada del sábado, se desplegaron cuadrillas de diversas áreas municipales para atender afectaciones por las lluvias en distintos puntos del municipio.

– Se prevé más lluvias en los próximos dos días.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Protección Civil, atendió desde la madrugada del sábado distintos reportes ciudadanos derivados de las fuertes lluvias que se registraron en diversas colonias y fraccionamientos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias soledenses y garantizar la seguridad en las vialidades; con un dispositivo integral, se está en alerta para atender cualquier llamado de la ciudadanía.

Entre las acciones más relevantes, se destaca la atención a un árbol caído sobre Camino a San Isidro, frente al fraccionamiento Arcano, el cual obstruía el paso vehicular, tras el reporte recibido vía telefónica, personal de Protección Civil realizó maniobras inmediatas para retirar los restos y liberar la vía pública, eliminando cualquier riesgo para la ciudadanía.

Durante toda la noche de ayer y madrugada de este sábado, se desplegaron cuadrillas de apoyo de áreas como Infraestructura Municipal, Protección Civil, Desarrollo Urbano y Seguridad Vial, además de contar con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDUVOP), en puntos como la entrada de Privadas de la Hacienda, calle Santander en colonia San Lorenzo; avenida Cactus en la colonia del mismo nombre, y vías principales como Circuito Potosí Oriente, bulevar Río Santiago y carretera a Matehuala, se encuentran ahora totalmente transitables, favoreciendo la movilidad segura de las familias y visitantes al municipio.

De igual forma, en la entrada al fraccionamiento Hacienda Los Morales, cuadrillas de Servicios Municipales desplegaron bombas de extracción para disminuir las acumulaciones de agua; el Ayuntamiento reiteró que en este tipo de emergencias se mantiene un despliegue permanente de unidades para brindar auxilio, monitorear zonas de riesgo y dar pronta respuesta a los llamados ciudadanos, reafirmando la cercanía de este gobierno con las y los soledenses en situaciones de contingencia.