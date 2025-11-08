GOBIERNO DE SOLEDAD ELABORA PIÑATAS PARA LLEVAR ALEGRÍA A LAS FAMILIAS EN DICIEMBRE

– La meta para este año es producir aproximadamente 500 piñatas, de las cuales 200 serán entregadas en apoyo al DIF Municipal para llevar alegría a las familias más necesitadas.

Con el objetivo de fomentar la convivencia y mantener un municipio cercano a las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del área de Promoción Ciudadana, trabaja en la elaboración de piñatas para las posadas del municipio, iniciativa que se lleva a cabo bajo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha señalado la importancia de impulsar momentos felices y de unión entre familias en esta época de fin de año.

Al respecto, Claudia Teresa Salas Rodríguez, titular de esta área municipal, destacó que el programa contempla la creación de piñatas de diferentes estilos, entre ellas las clásicas de globo, tambor y estrella, y se tiene como meta para este año producir aproximadamente 500 piñatas, de las cuales 200 serán entregadas en apoyo al DIF Municipal, en un esfuerzo conjunto por llevar alegría a las familias más necesitadas.

Además, dijo que también se reciben peticiones de piñatas para las escuelas, en coordinación con el área de Educación, con el fin de promover la participación de las instituciones educativas en estas festividades, por ello el proceso de elaboración comenzó desde hace unas semanas, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con las entregas programadas cerca del 18 o 19 de diciembre.

Asimismo resaltó que las piñatas se producen utilizando materiales reciclados, como periódico, hojas recicladas, papel crepe y de china, combinando técnicas tradicionales con elementos modernos, como papel metálico y foami, para darles un toque creativo y festivo.

Finalmente, señaló que el año pasado, se lograron crear 300 piñatas, pero en esta ocasión, la cantidad se ha elevado significativamente, reflejando el compromiso del municipio con la cultura y las tradiciones navideñas y mostrado el esfuerzo conjunto para fortalecer los lazos comunitarios durante estas fechas tan especiales.