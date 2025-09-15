GOBIERNO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ACERCA VACUNACIÓN A ESTUDIANTES DE PREESCOLAR

– La campaña “Sarampión, Rubéola y DPT” inició y atiende a niñas y niños de Jardines de Niños, garantizando que las familias cuenten con acceso a servicios de salud preventiva cercanos y eficientes.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, en coordinación con la Unidad de Medicina Familiar de la localidad y los Servicios de Salud, dio inicio a la campaña de vacunación «Sarampión, Rubéola y DPT», dirigida a niñas y niños de preescolar de distintos planteles, con la finalidad de reforzar el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de proteger la salud de la niñez y mantener una cercanía constante con las familias.

La campaña de vacunación se desarrollará en los siguientes días y planteles educativos: el miércoles 17 de septiembre en el Instituto “Gabilondo Soler”; el jueves 18 de septiembre en el jardín de niños “Guadalupe Rodea de J.” en la Cabecera Municipal; el viernes 19 de septiembre en el jardín de niños “Moctezuma”, ubicado en la colonia San Felipe; el lunes 22 de septiembre en el jardín de niños “Manuel González”, también en San Felipe;.

De igual manera, el martes 23 de septiembre en el “Instituto San Javier” de la Cabecera Municipal; el miércoles 24 de septiembre en el “Instituto Miguel de Cervantes”; el jueves 25 de septiembre en el jardín de niños “Pablo Neruda”, en la colonia Azaleas; y el lunes 29 de septiembre en el jardín de niños “Valentín Gama”, en la colonia Morelos.

Las familias deberán presentar la cartilla de vacunación de sus hijos para garantizar la correcta aplicación de las dosis, en un horario de 11:00 a 13:00 horas en cada uno de los jardines de niños y centros educativos incluidos en el programa; la coordinación entre el Ayuntamiento y las instituciones de salud asegura un proceso organizado y cercano, con atención directa a las necesidades de la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con la protección de la niñez, el acompañamiento cercano a las familias y la promoción de políticas de salud preventivas, beneficiando a toda la comunidad y asegurando que los servicios médicos estén al alcance de quienes más los necesitan.