GOBIERNO DE SOLEDAD CONVOCA A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES A PARTICIPAR EN EL CUARTO CONCURSO ESTATAL DE PINTURA 2025

– La convocatoria está dirigida a niños y jóvenes de entre 8 y 18 años de edad; trabajos se recibirán en las instalaciones del Ayuntamiento hasta el 5 de noviembre

Al ser un municipio ejemplo en el cuidado y protección animal, siguiendo las directrices del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, se suma a la convocatoria del Gobierno del Estado a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), invitando a niñas, niños y jóvenes de 8 a 18 años a participar en el Cuarto Concurso Estatal de Dibujo y Pintura 2025, con la finalidad de sensibilizar sobre el respeto y cuidado hacia los animales y prevenir el maltrato.

El concurso contempla tres categorías: A de 8 a 11 años, B de 12 a 15 años y C de 16 a 18 años, en modalidades de dibujo y pintura, las y los participantes podrán expresar cómo imaginan un mundo donde los animales sean protegidos, amados y libres de violencia, hambre, dolor o estrés; los trabajos se recibirán en las instalaciones del Ayuntamiento hasta el 5 de noviembre de 2025, cumpliendo con las bases de originalidad, técnicas y medidas establecidas, y proporcionando los datos personales requeridos para su registro.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de acercarse a la niñez y juventud del municipio, promoviendo valores fundamentales que contribuyen al desarrollo integral y a la prevención de conductas de maltrato, y refuerza la convicción de que la educación en valores y la cultura de respeto hacia los animales forman parte de la construcción de una sociedad más consciente, justa y solidaria.

Los resultados del concurso se darán a conocer el 21 de noviembre de 2025 en el sitio oficial y redes sociales del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde también se reconocerán los créditos de las y los autores de las obras premiadas. Las y los ganadores recibirán un reconocimiento especial, destacando su creatividad y compromiso con la protección de los animales.