GOBIERNO DE SOLEDAD AVANZA CON LIMPIEZA INTEGRAL DE VÍAS PRINCIPALES

– Cuadrillas de Servicios Municipales realizaron barrido, deshierbe y recolección de desechos en laterales de la carretera a Matehuala, priorizando el bienestar de quienes diariamente transitan por esta zona.

Para ofrecer entornos más dignos y seguros para las familias que transitan y habitan en la zona, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, reforzó las acciones permanentes de limpieza urbana con una intervención exhaustiva en las laterales de la carretera a Matehuala, donde se realizaron labores de barrido manual, deshierbe y recolección de basura, maleza y desechos; estas tareas forman parte de la estrategia de atención directa a la ciudadanía impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Al respecto, el titular del área, Antonio Zamarripa Quintero, señaló: “Trabajamos todos los días para que las familias encuentren espacios limpios y ordenados; atendemos las instrucciones del Alcalde y los reportes de la gente, con la cercanía que el Gobierno Municipal mantiene con la población”.

Las cuadrillas municipales desplegaron trabajos focalizados en esta importante vialidad, considerada una de las principales entradas al municipio, beneficiando a automovilistas, peatones, comerciantes y vecinos, al reducir focos de contaminación y mejorar la imagen urbana.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía, manteniéndose cercano a las familias, jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables, mediante servicios públicos eficientes que elevan la calidad de vida y fortalecen la confianza en la Administración Municipal.