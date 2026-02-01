GOBIERNO DE SOLEDAD ARRANCA ENTUBAMIENTO DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES EN CABECERA MUNICIPAL

– La obra se suma al proyecto de pavimentación en la Privada de Negrete, que busca eliminar un foco de infección, mejorar la seguridad e impulsar la movilidad de la zona

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez continúa transformándose con más obra pública que dignifica espacios urbanos y vialidades; en este sentido, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz anunció el arranque de los trabajos de entubamiento de un canal de aguas residuales a cielo abierto ubicado en la calle General Fuero, cuya obra se suma al proyecto de pavimentación y conectividad urbana que se realiza en Privada de Negrete en Cabecera Municipal.

El Alcalde destacó que esta obra responde a una solicitud de las familias de la zona, quienes por años han enfrentado problemas de contaminación y riesgos sanitarios, especialmente durante la temporada de lluvias, época en la cual se intensifican los malos olores que terminan afectando la salud de los habitantes del lugar. Esta obra representa más cercanía y atención de la necesidades sociales más urgentes,

Además con el entubamiento se erradicará un foco de infección y se activará la movilidad de la zona en beneficio de la seguridad y la salud de quienes transitan y habitan los alrededores: “Aquí no solo se trata del concreto ni de la luminaria que vamos a instalar, es el cambio de vida que le vamos a dar a la gente de la Privada de Negrete. Adelanto que vamos a arrancar los trabajos de entubamiento en la calle General Fuero, para convertirla en vialidad y brindar mayor seguridad”, detalló.

Navarro Muñiz indicó que, este tipo de acciones son parte de la estrategia integral de infraestructura urbana que impulsa el Gobierno Municipal, en sinergia con el Gobierno Estatal que encabeza el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, facilitado la llegada de recursos públicos para atender problemas prioritarios y responder a las demandas históricas de la gente.

Finalmente, el edil puntualizó que con obras como esta, el Ayuntamiento de Soledad refrenda su compromiso de mantenerse cercano a la población, escuchar y atender sus necesidades, y continuar avanzando en la transformación del municipio con acciones visibles que elevan la calidad de vida de todas las familias soledenses.