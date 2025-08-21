Gobierno de la Capital atiende 66 reportes de bacheo en colonias de toda la ciudad, con el programa Por Buen Camino

Con el programa emergente Por Buen Camino, cuadrillas de Obras Públicas trabajaron este jueves en más de 20 colonias, dando respuesta inmediata a reportes ciudadanos y mejorando la movilidad.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, desplegó este jueves una intensa jornada del programa emergente de bacheo Por Buen Camino, con la programación y atención de 66 reportes ciudadanos en más de 20 colonias de la ciudad.

Asimismo, durante horario nocturno se atendieron la noche del miércoles reportes en la Lateral de la avenida Salvador Nava casi esquina con Manuel J. Clouthier en la colonia Universitaria, en el sentido de poniente a oriente; también la calle Vistahermosa en la colonia Cuitláhuac; y en el mismo sentido, en Carretera a Guadalajara casi al cruce con la Glorieta de la Familia.

Los trabajos se concentran en vialidades primarias y secundarias que presentan alto tránsito, dando prioridad a la seguridad de peatones y automovilistas.

En toda la ciudad, las cuadrillas trabajaron en las calles Ingenieros, Abogados y Constructores de la colonia Himno Nacional, donde avanza con la atención de 11 reportes. Asimismo, se dio atención en Tomasa Estévez, de Zapata a Arista en Tequisquiapan; y en las privadas de Constitución, en las colonias San Antonio y Julián Carrillo.

En la zona norte, se realizaron reparaciones en Prolongación Moctezuma y su cruce con Las Morenas, así como en Prolongación 20 de Noviembre, en la colonia Tercera Chica; además de Caldera esquina Ojo Caliente en San Leonel.

En la colonia María Cecilia, se trabaja en reportes en Cerro de las Mitras; mientras que en el Plan Ponciano Arriaga sobre la calle Benito Juárez. También se atendieron reportes en San Ángel I, Lomas del Mezquital y la colonia Satélite, donde se incluyeron las calles República de Brasil y República de Costa Rica.

En las zonas oriente y sur, cuadrillas del programa Por Buen Camino trabajaron en la avenida Observatorio, en la colonia Del Llano; así como en Marconi, en la colonia Progreso, y en diferentes calles de Dalias y Arbolitos, como Tonanzintla, Lirios, Privada de la Estrella y Trojes del Observatorio.

Además, en Providencia Sur, Jardines del Sur y la colonia Central, con atención especial en las calles Amatista, Aguamarina, Tauro y Capricornio.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de dar respuesta inmediata a los reportes ciudadanos y mejorar las condiciones de movilidad en toda la ciudad, con materiales de calidad y trabajo permanente.