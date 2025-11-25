GCM DE SOLEDAD DETIENE A CUATRO HOMBRES POR PRESUNTA EXTORSIÓN Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO

• Los sujetos fueron denunciados por habitantes del Ejido Soledad, a quienes amenazaban y exigían dinero por sus terrenos.

En una acción inmediata y efectiva, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a cuatro hombres señalados de presunta extorsión y portación de arma de fuego, luego de que habitantes del Ejido Soledad denunciaran amenazas y exigencia de pagos por sus terrenos.

La detención se realizó en la comunidad El Leoncito, Son de los pobladores solicitaron la presencia de la autoridad, ya que personas supuestamente armadas amenazaban e intentaban desalojarlos de sus predios. Policías soledenses ubicaron a los sujetos que cumplían con las características proporcionadas y procedieron conforme al debido protocolo de actuación, arrestando a quienes se identificaron como Erick “N” de 29 años, Fabián “N” de 35 años, Raymundo “N” de 23 años y Miguel “N” de 62 años, este último con antecedentes de arrestos y una orden de aprehensión vigente en su contra.

En el operativo policial también se encontró un arma larga con un cargador abastecido, tres radiofrecuencias, dos pasamontañas, pagarés y dos camionetas: una Dodge Journey color rojo y una Pick Up color negra.

Los afectados indicaron a los agentes que los detenidos solicitaban pagos de manera recurrente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

A los tres señalados se les informó la razón de su detención y se les indicó que serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), autoridad que definirá su situación jurídica.

Por otra parte, Miguel «N» permanece en custodia en un hospital donde recibe atención médica, debido a lesiones ocasionadas por las personas afectadas.