GASTRONOMÍA Y ATRACTIVOS DE SOLEDAD, PRESENTES EN LA FERIA TURÍSTICA “DESCUBRE SAN LUIS 2025”

– El municipio fue invitado a mostrar su riqueza cultural, gastronómica y vitivinícola en un evento que celebra la tradición y el orgullo potosino, este próximo domingo 9 de noviembre.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, continúa consolidando al municipio como referente cultural y gastronómico de la región, al participar en actividades que impulsan los atractivos municipales, como la Feria Turística “Descubre San Luis 2025”, uno de los escaparates más importantes del Estado potosino; por lo que este domingo 9 de noviembre, la capital potosina se vestirá de color, sabor y orgullo soledense, muestra del impulso que el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz brinda al turismo y la promoción de la identidad local.

El Director de Turismo, Felipe Cárdenas Quibrera, celebró la distinción otorgada por la Asociación Mexicana de Hoteles, presidida por Iván Chávez Sandoval, y destacó que esta participación es fruto de un trabajo constante en el fortalecimiento del turismo local. “Para nosotros es un reconocimiento al gobierno del Alcalde Juan Manuel Navarro, esta invitación nos permite seguir proyectándonos y ocupar el espacio turístico que merecemos al ser hoy potencia en la industria vitivinícola e ícono gastronómico, con la enchilada potosina como estandarte de nuestra cocina”, expresó.

Durante la Feria Turística, que se realizará de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, en el Hotel Real Plaza, ubicado en la avenida Venustiano Carranza, el municipio presentará la marca “Vive Soledad”, ofreciendo experiencias que reflejan la riqueza cultural y el sentido de cercanía que caracteriza al gobierno municipal: desde la entrega del Pasaporte Turístico Soledense, la tradicional Lotería Soledense y degustaciones de enchiladas de tres quesos, hasta la muestra de vinos locales que posicionan a Soledad en el mapa vinícola nacional.

Con esta participación, Soledad de Graciano Sánchez reafirma su papel como protagonista en el desarrollo turístico estatal, promoviendo la unión de las familias a través de la cultura, el sabor y la historia que dan vida al municipio, el Gobierno Municipal, continúa impulsando acciones que fortalecen la identidad y el orgullo soledense en cada rincón de San Luis Potosí.