SOLEDAD

Fugas no visibles en el hogar pueden desperdiciar al menos 200 litros por semana

domingo, diciembre 28, 2025

  • Interapas recomienda revisar periódicamente las instalaciones de agua.
  • Si detectas zonas húmedas en paredes o pisos, puedes tener una fuga no visible.

SLP.- INTERAPAS recomienda a la población estar atentos a posibles fugas de agua no visibles en el hogar, especialmente antes de la llegada de la temporada invernal ya que esta puede causar daños en las instalaciones y complicar las reparaciones.

Es importante revisar las tuberías de la casa aunque aparentemente no presenten fugas, así como prestar especial atención a goteras en llaves y los inodoros. Incluso una pequeña fuga puede generar un desperdicio 200 litros a la semana.

Uno de los principales indicadores de fuga es un consumo inusual de agua, por lo que el organismo envía a los hogares alertas de “alto consumo” para advertir que se puede tener alguna fuga que no se ve.

Cuidar el agua en el hogar es una responsabilidad de todos, Interapas invita a todos los ciudadanos a mantener sus instalaciones en óptimas condiciones para hacer un uso eficiente del agua durante todo el año.

