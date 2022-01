Frente frío número 23 traerá bajas temperaturas, lluvia y aire a SGS

• La temperatura en el municipio podría llegar a 4 grados centígrados

Soledad de Graciano Sánchez; SLP.- La Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez a cargo de Martín Bravo Galicia alerta a la población sobre la llegada de un nuevo frente frio que podría afectar al municipio y provocará bajas temperaturas en la localidad.

Bravo Galicia indicó que el frente fio número 23 que recientemente ingresó a territorio potosino traerá consigo un descenso marcado en la temperatura a partir de la tarde de este jueves.

“A partir de la tarde noche empieza un descenso de temperatura estamos esperando que amanezcamos entre los 3 y 4 grados centígrados, se espera que los próximos tres o cuatro días mantengamos estas temperaturas”, señaló.

Agregó que a la par de la onda gélida que afectará al municipio, se tiene un 40% de probabilidades de lluvia para este próximo viernes 21 de enero además de que podrían registrarse ráfagas de viento.

“Hacemos un llamado a la población para que no baje la guardia y no se descuide, especialmente a los niños, necesitamos que se cuide a los niños y adultos mayores y si no tenemos que salir que no se haga, pues estamos en una pandemia muy fuerte y muy dura, entonces tenemos que cuidarnos de esto, además de que hay mucha confusión

porque la gente está confundiendo la nueva sepa de omicrón con una gripa, entonces tenemos que cuidarnos porque se mantendrá la baja temperatura durante tres o cuatro días”, señaló.

Recomendó a la población mantenerse calientes además de comer frutas y verduras.

