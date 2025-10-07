FORTALECE SOLEDAD TRADICIONES Y RESPALDA A FAMILIAS CON DONATIVO DE CORONAS POR DÍA DE MUERTOS

– Se donaran 200 coronas florales de listón celoseda a personas de escasos recursos que soliciten el apoyo

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, realizará donativos de coronas alusivas a las festividades del Día de Muertos, con el propósito de mantener vivas las costumbres y brindar apoyo a personas de escasos recursos, esto como parte de la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de trabajar la cercanía, atención directa y garantizar que la población reciba apoyo integral y directo.

Ofelia Ortega Samaniego, titular de Participación Ciudadana detalló que se tiene contemplado elaborar 200 piezas florales de listón celoseda, que podrán ser donadas a solicitud en el DIF Municipal y a través de las Mesas de Atención que se instalan semanalmente en una comunidad o colonia distinta en el municipio.

El objetivo de estas acciones es garantizar que todas las familias, especialmente aquellas que atraviesan situaciones difíciles, puedan participar en esta tradición. La funcionaria explicó que estos arreglos, además de ser asequibles, son muy buscados por su colorido, pues representan una forma alegre de honrar el recuerdo de los seres queridos y mantener viva su memoria.

Estas acciones reflejan la visión cercana y humana del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha impulsado un gobierno sensible, que escucha y atiende a la ciudadanía directamente en sus colonias y comunidades. Con ello, se refuerza el compromiso de estar cerca de las familias soledenses para garantizar que todas y todos en el municipio reciban apoyo integral.