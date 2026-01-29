FORTALECE AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ATENCIÓN EFICIENTE Y DE CALIDAD CON PERMANENTE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

* La Contraloría Municipal encabezó una sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional para evaluar áreas clave del Ayuntamiento y garantizar mejores servicios a las familias soledenses.

En aras de fortalecer la transparencia, el control interno y la correcta operación de las áreas municipales, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez dio seguimiento a los trabajos de evaluación institucional mediante la realización de una sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), órgano colegiado enfocado en la contraloría y el cumplimiento de metas, encabezado por la Contralora Municipal, Alma Isabel Loredo Salazar, como parte de la ruta de trabajo instruida por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante esta sesión, se dio continuidad a las acciones que fortalecen el funcionamiento interno del Ayuntamiento, evaluando que cada área se mantenga actualizada para ofrecer mejores trámites y servicios a las familias soledenses; en esta ocasión participaron la Oficialía Mayor y sus coordinaciones de Servicios Generales, Patrimonio, Control Vehicular, Recursos Humanos e Informática, a quienes se les explicó el uso de formatos para la evaluación del control interno y la administración de riesgos, conforme a los lineamientos del COCODI.

Al respecto, la Contralora Municipal destacó que este trabajo impacta directamente en la vida diaria de la población, al garantizar servicios eficientes, claros y con certeza administrativa. “Queremos que los servicios que prestan las áreas sean los adecuados, para que el Alcalde tenga la certeza de que cada dependencia del Ayuntamiento cumple con los trámites y servicios que la ciudadanía necesita”, subrayando que estas evaluaciones permiten detectar áreas de mejora en beneficio de todos los sectores del municipio.

Finalmente, informó que estas revisiones se realizan de manera permanente, con reportes trimestrales y una evaluación anual, y que próximamente se trabajará con el resto de las direcciones municipales; reiteró que la Contraloría mantiene sus puertas abiertas para atender dudas, como parte de una administración que escucha, acompaña y se mantiene cercana a las y los soledenses.