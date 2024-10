FIRME, DESINCORPORACIÓN DE SOLEDAD DEL INTERAPAS ANTE TRATO DESIGUAL: NAVARRO MUÑIZ

– El Alcalde afirmó que el organismo abastece inequitativamente a los tres municipios que lo integran

– “Soledad tiene los estudios hídricos necesarios para garantizar el agua tras la desincorporación”, subrayó

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz aseguró que el Ayuntamiento continúa firme en su decisión de desincorporarse del organismo operador de agua INTERAPAS, debido al trato desigual con el municipio y por las constantes fallas en el abasto y suministro de agua a la población.

Destacó que el municipio tiene agua en su territorio, sin embargo, INTERAPAS se lo lleva a través de las pipas para abastecer a la capital, por lo que además apuntó que el municipio ya realizó los estudios hídricos necesarios para garantizar el abastecimiento de agua, al darse la desincorporación, y aseguró que los pozos que abastecen a Soledad están en la jurisdicción de su municipio y van a continuar trabajando.

«Si somos tres municipios, creo que a los tres les tienes que corresponder de igual manera, pero no ha sido así, el ayuntamiento de Soledad, presentó la iniciativa de desincorporación a la legislatura pasada, y nosotros vamos a impulsar con fuerza, ya la Secretaría General está trabajando con el Congreso del Estado para darle trámite”, afirmó el Alcalde.

En cuanto al suministro de agua a las colonias afectadas, Navarro Muñiz aseguró que actualmente el municipio está utilizando pipas propias para abastecer a las zonas donde se carece del líquido, como las colonias Santo Tomás, Vizcaya y Morelos, que están sin agua debido a la reparación de un pozo.

El Alcalde también hizo referencia a las críticas de INTERAPAS, que ha señalado que la población de Soledad es «mala paga», ante esto, fue contundente: «creo que es gente que no conoce la problemática de Soledad, si me llegara el agua, yo pagaría puntualmente, pero si no tienes agua, ¿cómo vas a pagar? La gente no puede pagar por un servicio que no recibe».

Con esta determinación, el Ayuntamiento de Soledad sigue adelante en su plan de desincorporación, enfocado en brindar soluciones reales a la población y garantizar el abasto de agua, manteniéndose como un gobierno cercano a la gente y a sus necesidades.