FERIAS DE SEGURIDAD REGRESAN A COLONIAS DE SOLEDAD CON SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS FAMILIAS

– La Guardia Civil Municipal y Estatal, junto con diversas dependencias del Ayuntamiento, promovieron la prevención del delito y acercaron programas de salud, educación y recreación a vecinos y estudiantes de Rivas Guillén Norte.

Este miércoles, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez retomó las Ferias de Seguridad, una estrategia de proximidad que acerca servicios esenciales y acciones de prevención directamente a las colonias, y que en esta ocasión se desarrolló en la avenida Genovevo Rivas Guillén Norte; desde las 9:30 de la mañana, familias, jóvenes y adultos mayores acudieron a aprovechar los apoyos disponibles, en una jornada coordinada por la Guardia Civil Municipal y la Guardia Civil Estatal, siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Desde temprana hora, vecinas y vecinos hicieron uso de servicios de atención directa como la toma de presión arterial, consultas médicas, cortes de cabello, orientación social y campañas de lentes, demostrando así el aprovechamiento ciudadano de estas Ferias, cuyo eje es mantener un gobierno cercano que escucha y atiende a la población; como en cada jornada, se contó con la participación de diversas áreas del Ayuntamiento, reforzando la atención integral a las familias de este sector.

Durante la Feria, las y los asistentes accedieron a servicios de Catastro, Promoción Ciudadana, Unidad de Atención a Víctimas de Violencia (UAVI), DIF Municipal, Gabinete Médico, Psicología, Educación, Instituto de la Juventud, Desarrollo Urbano, Comercio, Participación Ciudadana, Ecología, Derechos Humanos, Academia de la Guardia Civil Estatal, Reclutamiento, Unidad de Género y Prevención del Delito, además de información de Clínicas de Rehabilitación y la supervisión de servicios municipales como Aseo Público, Parques y Jardines, Funeraria, Rastro y Panteones.

De manera simultánea, en la escuela primaria “Himno Nacional”, ubicada en la prolongación Valentín Amador, elementos de la Guardia Civil Municipal y Estatal realizaron actividades de prevención del delito y deporte con 432 alumnas y alumnos, apoyados por el agrupamiento canino y el área de proximidad social, fortaleciendo la cercanía con la niñez y fomentando la cultura de la prevención desde la escuela.

Con estas Ferias de Seguridad, la administración municipal refrenda su compromiso de escuchar y atender a las familias de Soledad, acercando servicios, prevención y bienestar a colonias, adultos mayores, jóvenes y sectores vulnerables, con un gobierno que trabaja cerca de la gente.