FAVORABLE CIERRE ECONÓMICO ANUAL EN SOLEDAD IMPULSA CONTRATACIONES LABORALES

– Por la demanda de servicios y ventas de fin de año, se estima un flujo económico positivo junto con oportunidades de empleo temporal y permanente.

Reflejo del trabajo y el compromiso para consolidar las estrategias en desarrollo económico impulsadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el titular de Desarrollo Económico Municipal, Héctor Andrade Ovalle, informo que el comercio local en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez mantiene un ritmo económico activo y favorable junto con una oferta de contrataciones temporales, y otras permanentes, en el sector de servicios hasta el cierre de año.

De acuerdo con el funcionario, resultado del trabajo cercano que realiza el Ayuntamiento con el sector productivo, así como el efecto favorable que dejó la jornada nacional de descuentos “Buen Fin”, donde distintos comercios de Soledad registraron una importante activación de ventas, el impacto positivo también se ha visto en la oferta de trabajo temporal que se ofrece en las próximas semanas.

“El Buen Fin generó una reactivación económica importante, y la bolsa de trabajo va a seguir vigente hasta el último día del año, porque los empresarios, comerciantes, restauranteros mantienen esta inercia positiva hasta el cierre de año”, destacó el titular de Desarrollo Económico.

Explicó que la vacantes de trabajo temporal principalmente son para cubrir la demanda de mano de obra en el sector restaurantero, por el incremento de contratación de banquetes para fiestas empresariales y familiares durante todo el mes de diciembre. También se beneficia el sector comercial como tiendas de autoservicio y tiendas departamentales, porque se intensifica la venta de artículos de calzado, juguetes y ropa durante las compras de fin de año.

Cabe mencionar que durante el “Buen Fin” el comercio en Soledad registró un alza del 30% en ventas, dinámica que fortaleció la economía local y reafirma el compromiso del Gobierno Municipal que trabaja cercano, atiende y escucha las necesidades del sector productivo, para que la economía siga creciendo y permita abrir más oportunidades de trabajo en beneficio de las y los habitantes de Soledad en esta temporada.