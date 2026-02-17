FAMILIAS USUARIAS DEL DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD RECIBEN APOYOS ECONÓMICOS

– Liderado por su presidenta, Maria del Pilar Cardona Reyna, el organismo municipal incrementó el apoyo en efectivo para uso de transporte a más de 140 beneficiarios y beneficiarias.

En respaldo a la economía de las familias más vulnerables de Soledad de Graciano Sánchez, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó, este día, la entrega de apoyos económicos para transporte a más de 80 personas, así como alrededor de 60 paquetes de pañales dirigidos a personas adultas mayores y con discapacidad, con el objetivo de contribuir a solventar los gastos que representan los traslados a terapias y la adquisición constante de insumos desechables; acciones que persiguen la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y su compromiso de mantener un gobierno cercano y atento a quienes más lo necesitan.

La presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna destacó que estos apoyos mensuales se incrementaron de 500 a 600 pesos respondiendo a solicitudes directas de la ciudadanía y forman parte de una estrategia permanente para acompañar a los sectores vulnerables. “Sabemos que cada terapia y cada traslado implican un esfuerzo económico importante para las familias; por eso, desde el DIF trabajamos para aliviar esa carga y estar cerca de quienes requieren respaldo solidario”, expresó.

Subrayó que la entrega se realiza de manera directa y constante, priorizando a personas adultas mayores y con discapacidad que requieren atención médica continua. Anunció que este miércoles se hará entrega de vales para hemodiálisis y medicamentos, y reiteró la disposición permanente del DIF Municipal para que la ciudadanía se acerque con confianza a solicitar apoyos técnicos y de este tipo, con gran apertura y sensibilidad, refrendando que el Gobierno Municipal escucha, atiende y acompaña cada caso con responsabilidad social.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas con sentido humano, fortaleciendo el bienestar de las familias y consolidando un gobierno cercano, que responde con hechos a las necesidades de la población.