FAMILIAS SOLEDENSES VIVEN LA TRADICIÓN Y EL ORGULLO PATRIO EN GALAS DE MÚSICA Y DANZA

– A través de la Dirección de Turismo y Cultura Municipal, el Gobierno Municipal ofreció galas folclóricas para resaltar la música, la danza y la tradición mexicana, y fomentar la cercanía con las familias soledenses.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez celebró este fin de semana con gran éxito las galas folclóricas “Así se siente México”, en el marco de las festividades patrias, donde el Teatro y Centro Cultural de Soledad se convirtió en el escenario donde se reunieron diversas agrupaciones artísticas que rindieron homenaje a la identidad mexicana a través de la música y la danza.

Con el respaldo de la Dirección de Turismo y Cultura Municipal, se presentaron cuadros representativos de distintas regiones del país, que enaltecieron la tradición y el folclor que distinguen a México, a fin de fortalecer el orgullo patrio y ofrecer un espacio de convivencia para las familias soledenses en un ambiente de cercanía y unión, como lo promueve el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El Ayuntamiento reafirmó con este acto su compromiso de impulsar eventos accesibles para toda la población, donde se fomente la cultura y se mantengan vivas las raíces que identifican a la nación.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su interés por seguir acercando actividades que fortalezcan la cultura y las tradiciones, al tiempo de ofrecer a la ciudadanía espacios de sano esparcimiento que refuercen los lazos familiares y el sentido de pertenencia en cada celebración patria.