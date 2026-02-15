FAMILIAS SOLEDENSES RECIBEN VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN EN EL TEATRO «DOROTEO ARANGO»

– Se invita a la población a acudir y aprovechar la vacunación, recordando que la prevención es la mejor herramienta para proteger a quienes más queremos.

La respuesta de la ciudadanía a la aplicación de vacunas contra sarampión ha sido, en su segundo día, favorable en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, lo que representa para las familias su protección y su bienestar, gracias a la gestión del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, como parte de las acciones para promocionar la prevención de enfermedades y fortalecer la cultura del autocuidado.

En coordinación con la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Soledad habilitó un espacio en el Teatro Cultural “Doroteo Arango”, donde se aplica el biólogo a la población que lo solicita para prevenir contagios, ante casos registrados a nivel nacional de esta enfermedad. La espera es ordenada, ya que se cuentan con 4 módulos al interior del recinto para aguliazar la atención de todas y todos.

El módulo brinda atención en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, durante los días 13, 14 y 15 de febrero, es decir, desde ayer viernes, permanecerá este sábado y domingo. Dicha jornada está dirigida a niñas y niños menores de 10 años y personas de 10 a 49 años que no cuenten con la vacuna.

Por ahora, estos tres días son los únicos que estará este macromódulo en el municipio soledense, en espera de que la Secretaría de Salud disponga de más días para la población local, sin embargo, se informó que se cuentan con los biológicos suficientes para aplicarla a toda la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad refrenda su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, escuchando y atendiendo sus necesidades prioritarias, mediante acciones que contribuyan al bienestar de las familias soledenses.