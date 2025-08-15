FAMILIAS DESTACAN TRASCEDENTAL CAMBIO SOCIAL CON NUEVO PARQUE LINEAL

– Habitantes de Hogares Populares Pavón describen la inauguración del nuevo Parque Lineal como una transformación radical que reemplazó décadas de insalubridad por áreas verdes, juegos y espacios seguros para toda la familia.

“Jamás imaginamos ver este lugar así, tan bonito y lleno de vida… antes era un canalón de aguas negras con olores insoportables, ahora es un espacio para que las familias podamos convivir y disfrutar sin miedo”, expresó emocionada Ma. Mercedes Gutiérrez Martínez, vecina de Hogares Populares Pavón, demostrando el sentir de cientos de habitantes que hoy celebran la transformación del área con la inauguración del nuevo Parque Lineal “Providencia”.

La obra, entregada recientemente por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y el Gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, marcó un antes y un después para las y los habitantes de al menos cinco fraccionamientos, que por décadas vivieron entre el abandono y la insalubridad, y que ahora se ha convertido en un punto de encuentro, recreación y bienestar para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Este parque lineal de casi 3 kilómetros, que hoy luce senderos, áreas verdes, iluminación, juegos infantiles y espacios para ejercitarse, ocupa lo que por más de 30 años fue un foco de contaminación; Patricia González, también vecina de Hogares Populares, recordó cómo las aguas negras llegaban a desbordarse afectando directamente a las familias: “Dos veces se nos desbordó el canal y fue muy difícil, el olor, la basura, el escombro, todo eso quedó atrás, ahora nos hace falta ejercitarnos y aquí tenemos dónde; los niños van a ser los más felices, pero nosotros también podemos recordar lo que es disfrutar como antes”, destacó.

El impacto es visible en la imagen urbana, y en la calidad de vida, Inocencia Reyna Fragoso, quien ha vivido más de tres décadas en la colonia, confesó que veía lejana la posibilidad de un cambio así: “Después de 30 años pensé que no lo iba a ver, y ahora aquí está, es un cambio enorme y estoy muy agradecida con el señor Gobernador y con nuestro Presidente Municipal, esto nos motiva a cuidarlo y a sentirnos orgullosos de nuestra colonia”.

El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que este tipo de obras responden a la instrucción de dignificar cada rincón de Soledad de Graciano Sánchez, escuchando y atendiendo las necesidades más sentidas de las familias, la transformación del Parque Lineal “Providencia” es, además, un ejemplo de cómo el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Estatal mejora de manera real la vida de la gente; hoy, donde antes había contaminación, inseguridad y abandono, hay un espacio seguro, limpio y cercano, que invita a la convivencia, la salud y el orgullo comunitario.