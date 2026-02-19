FAMILIAS DE SOLEDAD SE BENEFICIAN CON PROGRAMA DE PRODUCTOS DEL MAR A BAJO COSTO

– Con precios hasta 60% menores al mercado, el DIF Municipal acerca productos frescos a las familias; la dinámica continuará todos los viernes de Cuaresma.

Con precios hasta 60 por ciento más bajos que en el mercado tradicional, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), registró una importante respuesta ciudadana en el arranque de la venta de pescados y mariscos por la temporada de Cuaresma, donde se acercaron productos frescos y de calidad a las familias, atendiendo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de respaldar la economía familiar y mantenerse cercanos a la población, mediante cuatro puntos de venta: la Plaza Principal, el DIF Municipal, fraccionamiento Puerta Real y el Centro Comunitario 21 de Marzo.

Desde temprana hora se registró la afluencia de cientos de personas, incluso provenientes de la capital potosina, en los cuatro puntos de venta instalados bajo la coordinación de la Presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reyna, donde las familias aprovecharon la oportunidad de adquirir productos del mar frescos y de calidad; el filete de tilapia se ofreció en 55 pesos el kilo, la posta de bagre en 80 pesos, la mojarra en 80 pesos, el camarón coctelero en 125 pesos y el camarón con cabeza en 190 pesos por kilo.

La señora Rosario Gámez quien fue de las primeras en la fila, compartió que en su hogar prefieren consumir mojarra y que ha comparado precios, encontrando una diferencia considerable frente a supermercados. “Procuro esperar cada año esta venta en Cuaresma, hoy me vine temprano porque sé que aquí está más barato y sí se nota el ahorro; es una gran ventaja para nosotros”, expresó.

Rosario Carreón señaló que desde hace cinco años acude a los puntos que instala el DIF y que estos programas le permiten ajustar mejor el gasto familiar. “Con estos precios uno puede comprar el doble para que alcance en casa; se siente el apoyo porque, aunque traigamos poco dinero, aquí rinde más”, comentó; por su parte, Aurora Chávez, habitante de Cándido Navarro, indicó que es la primera vez que compra y destacó la rapidez y amabilidad en la atención: “Nos llevamos producto para dos días y todavía nos alcanzó para comprar verdura; sí es un ahorro importante”.

La venta continuará todos los viernes de Cuaresma, así como jueves y viernes santo, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, con el objetivo de seguir respaldando a las familias soledenses y sectores vulnerables, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de estar cerca de la gente y atender de manera directa sus necesidades en esta temporada.