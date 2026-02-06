FAMILIAS DE LA COLONIA GENARO VÁZQUEZ EN SOLEDAD, CELEBRAN TRANSFORMACIÓN CON PAVIMENTACIÓN DE CALLES QUE BRINDAN DIGNIDAD Y ORGULLO

* Vecinas y vecinos reconocen cómo las nuevas calles entregadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz también devolvieron seguridad y tranquilidad a la colonia y donde tanto adultos mayores y niños pueden transitar libremente

Con gran alegría, familias soledenses de la colonia Genaro Vázquez fueron testigos de la transformación que por décadas pareció inalcanzable: risas de niñas y niños jugando sobre calles firmes, personas adultas mayores caminando con seguridad y familias que, por primera vez, sienten orgullo y tranquilidad al salir de sus hogares; lo que antes fue lodo, oscuridad y rezago, hoy es dignidad y bienestar compartido, tras la entrega de cinco calles completamente renovadas, una obra que fue encabezada por Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, que desató emoción y profundo agradecimiento entre generaciones que esperaron este cambio y hoy lo viven en su día a día.

El beneficio es profundo y emocional para quienes han vivido décadas en esta colonia, como la señora María de Jesús Castillo quién compartió que esta obra representa justicia para quienes viven en esta zona: “Generaciones y generaciones fueron olvidadas y hoy fuimos tomados en cuenta por primera vez; estamos muy agradecidos porque ahora nuestros hijos salen a la escuela con sus zapatos limpios y ya no viven entre el lodo, es algo que no se olvida”.

La mejora en la seguridad y la convivencia también es evidente; Itzel Cárdenas, vecina de la calle Revolución, explicó que el nuevo alumbrado y la pavimentación cambiaron por completo la dinámica del lugar pues después de 17 años viviendo ahí, el cambio es uno de los más importantes que ha visto: “Antes se inundaba mucho y la gente mayor se caía; ahora los niños pueden andar en bici o en patines, y todos caminamos con más confianza”.

Para quienes han visto crecer a sus familias en Genaro Vázquez, la emoción es doble como María Juanita Ávila Cruz, quién expresó: “Mis hijos ya están grandes y sufrieron mucho con el lodo cuándo iban a la escuela; hoy me da gusto ver el avance que van a disfrutar los niños de ahora, porque las cosas están cambiando”.

Estas voces dan cuenta del impacto social de una obra que, con una inversión superior a 19 millones de pesos en pavimentación con concreto hidráulico y alumbrado público en cinco calles, benefició a más de 4 mil 200 personas; con lo que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantenerse cercano a las familias, continuar con nuevas etapas de renovación y seguir escuchando a la población para mejorar su calidad de vida.