FAMILIAS CON DESABASTO, RECIBEN APOYO DEL AYUNTAMIENTO CON AGUA EN PIPAS

– El Ayuntamiento mantiene un operativo permanente con pipas gratuitas para asegurar el acceso al agua a las familias, priorizando sectores vulnerables y escuchando las solicitudes ciudadanas.

Con 42 traslados de pipas de agua potable a la semana, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene un operativo permanente de entrega gratuita del líquido en colonias que enfrentan desabasto a causa de la mala operatividad del organismo INTERAPAS, priorizando que las familias cuenten con el vital líquido para atender sus necesidades más apremiantes y proteger su bienestar cotidiano, respondiendo a la preocupación del Gobierno Municipal por garantizar un derecho básico y estar cerca de la población en momentos críticos.

Tan solo este día, las pipas municipales brindaron atención directa en la Cabecera Municipal y el fraccionamiento Santa Lucía, llevando el recurso de manera ordenada y solidaria hasta los hogares, por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ordenó brindar una atención cálida, sensible y cercana a las familias afectadas, priorizando la escucha ciudadana y la respuesta inmediata a una de las necesidades más apremiantes de la población.

A lo largo de la semana, el operativo ha llegado también a colonias como San Felipe, Circuito Santa Bárbara, Rivas Guillén Sur, Real Providencia, Escobillal, Rinconada de B. Anaya, Bugambilias, Textil y Cactus, reforzando la cercanía con sectores que han manifestado afectaciones directas por la falta de agua potable.

El Ayuntamiento reiteró que estas acciones se mantendrán mientras persista la problemática, con una política de atención cercana, sensible y permanente, especialmente hacia las familias, adultos mayores y sectores vulnerables, dejando claro que el Gobierno Municipal escucha, atiende y actúa para cuidar la calidad de vida de las y los soledenses.