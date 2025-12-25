FAMILIAS CELEBRAN LA IDENTIDAD SOLEDENSE CON PROYECCIÓN NAVIDEÑA

– El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez presenta diariamente un espectáculo de videomapping navideño en la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, que resalta los atractivos turísticos, gastronómicos y culturales del municipio.

La magia de la Navidad ilumina el corazón del municipio con la proyección navideña que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez presenta diariamente, a partir de las 8 de la noche, sobre la fachada de la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad en la Plaza principal, a través de un espectáculo de videomapping que puede disfrutarse hasta el próximo 6 de enero, mismo que resalta los principales atractivos turísticos, gastronómicos y culturales que distinguen al municipio.

Esta actividad forma parte de la línea de acción de la Administración Municipal, orientada a fortalecer la identidad local, impulsar el turismo y generar espacios de convivencia familiar, acercando el gobierno a las familias, a las y los jóvenes, personas adultas mayores y sectores vulnerables, en una temporada que invita a compartir y reencontrarse en comunidad, siguiendo la guía y encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien impulsa una agenda cercana a la gente e impulsora de las tradiciones.

El espectáculo convierte la parroquia en un lienzo vivo que narra la riqueza cultural de Soledad de Graciano Sánchez, promueve el orgullo de pertenencia y ofrece a visitantes y habitantes una razón más para reunirse en el centro histórico, dinamizando la economía local y respaldando a los comercios y prestadores de servicios de la zona.

Con esta proyección navideña, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar actividades que fortalecen la cercanía con la ciudadanía y consolidan a Soledad como un municipio que celebra sus tradiciones, cuida sus espacios emblemáticos y pone al centro el bienestar de sus familias.