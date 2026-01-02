EXITOSO COMIENZO DE PROGRAMA DE DESCUENTOS EN EL PREDIAL PARA LAS FAMILIAS SOLEDENSES

– El primer día, este viernes 2 de enero, miles de personas acudieron desde muy temprano a aprovechar el 15 por ciento de descuento en el pago del Predial, en una jornada ordenada y con atención preferente a adultos mayores.

Este viernes 2 de enero, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez registró un exitoso inicio del programa “Contribuyente Cumplido 2026”, con una amplia participación ciudadana desde las primeras horas del día para aprovechar el 15 por ciento de descuento vigente durante el mes de enero; la elevada afluencia motivó la apertura de las cajas recaudadoras desde las seis de la mañana, priorizando la atención a adultos mayores para evitar tiempos prolongados de espera y reafirmar una política de cercanía con las familias y sectores vulnerables, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante esta primera jornada, la planeación permitió una atención ágil y accesible, gracias a la habilitación de nueve puntos de cobro en distintas zonas del municipio: la Presidencia Municipal, las oficinas de Catastro en Blas Escontría 832 y Negrete 106-A; los Parques Urbanos de Villas de San Francisco, Quintas de la Hacienda y La Sierra; el Instituto de la Juventud en avenida Bellavista 1049, así como los módulos de Catastro Móvil en Bodega Aurrera de Jardines del Valle y el Salón de Usos Múltiples de la colonia La Virgen, facilitaron que la población cumpliera con su pago sin traslados largos y con un trámite ordenado.

El primer día del programa dio muestra de la confianza de la ciudadanía en las acciones del Gobierno Municipal, al registrarse una alta afluencia de contribuyentes que aprovecharon el descuento del 15 por ciento de enero y participaron en la entrega de más de 20 mil artículos para el uso doméstico y electrodomésticos, destinados a las y los primeros contribuyentes cumplidos, como un reconocimiento a su responsabilidad y compromiso con el desarrollo de Soledad de Graciano Sánchez.

De manera complementaria, el Ayuntamiento mantiene habilitado el pago en línea a través del sitio https://servicios.municipiosoledad.gob.mx/public/predial, ampliando las opciones de cumplimiento y reforzando una atención cercana, oportuna y accesible para todos los sectores. La Dirección de Catastro reiteró que continúan vigentes los descuentos especiales para personas con discapacidad, jubiladas, pensionadas, afiliadas al INAPAM y mayores de 60 años, como parte de una política sensible orientada a apoyar la economía familiar.