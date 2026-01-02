¡EXITOSO COMIENZO DE CONTRIBUYENTE CUMPLIDO EN SOLEDAD! 

Desde las primeras horas de este viernes 2 de enero, la ciudadanía de Soledad de Graciano Sánchez respondió con entusiasmo y gran confianza al programa de descuentos en el impuesto predial «Contribuyente Cumplido 2026», una acción del Gobierno impulsado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro, para fortalecer la participación social y la recaudación en favor de los servicios públicos de calidad.

A través de 9 puntos de cobro, el Ayuntamiento brinda un servicio ágil, rápido y cercano, con un horario desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, desde este viernes y hasta el 6 de enero. Posteriormente, los horarios cambiarán y se informará de ello en las redes sociales oficiales.

Para esta edición, el Gobierno municipal entregará más de 20 mil electrodomésticos y enseres del hogar, como un incentivo a las y los primeros contribuyentes en cumplir con su responsabilidad fiscal, con prioridad en la atención a adultos mayores.