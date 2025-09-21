EXITOSA CLAUSURA Y DESTACADA PARTICIPACIÓN EN CURSO DE MÁSCARAS COSPLAY EN SOLEDAD

– Tras tres días de actividades, el curso gratuito de máscaras cosplay reunió a participantes de todas las edades, quienes elaboraron piezas que serán exhibidas en Xantolo y en el Teatro de la Paz.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, clausuró este fin de semana con gran éxito el Curso-Taller de Máscaras Cosplay impartido por el artista Luis Sánchez, reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en caracterización y colaboraciones, que durante tres días reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes aprendieron técnicas profesionales de elaboración y caracterización en un ambiente creativo y formativo.

En el taller se desarrollaron máscaras de gran calidad, entre ellas calaveras con cabezas de dragón, picos de ave, rostros humanos y diseños coloridos, lo que dio muestra del talento de las y los participantes; los trabajos realizados serán exhibidos próximamente en una muestra especial y formarán parte de la celebración del Xantolo en Soledad, además de presentarse en el Teatro de la Paz el próximo 8 de noviembre en el marco de evento que contará con un concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura y Turismo Municipal, destacó que la respuesta de la ciudadanía superó las expectativas. “Este taller fue una experiencia enriquecedora, con la participación de alumnos de todas las edades, quienes aprendieron nuevas técnicas, y encontraron un espacio de expresión y convivencia cultural que seguiremos impulsando en Soledad”, señaló.

Este curso gratuito fue posible gracias a la coordinación del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, dando muestra de la visión de la administración de acercar actividades artísticas y de formación profesional a las familias; ante el éxito alcanzado, se anunció que el taller tendrá nuevas ediciones, consolidando así a Soledad como un referente cultural que escucha y atiende las inquietudes de su población.