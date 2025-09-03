ESTUDIANTES YA NO SUFRIRÁN INCLEMENCIAS DEL CLIMA: COMUNIDAD ESCOLAR DE SOLEDAD AGRADECE APOYO MUNICIPAL POR NUEVO TECHADO

– Maestras, maestros, madres y alumnos expresaron su emoción por el arranque del nuevo techado, que protegerá a la niñez del sol y la lluvia, y permitirá actividades escolares en mejores condiciones.

“Estamos felices porque este nuevo techado representa un respiro para nuestros alumnos, quienes por años tuvieron que soportar sol, lluvia y frío durante sus clases y recreos, gracias al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, hoy vemos un gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de la niñez”, coincidieron maestras, maestros y madres de familia de la escuela primaria «José María Morelos y Pavón», en la colonia Unidad Habitacional Pavón.

La profesora Leticia Rodríguez Izaguirre, con 15 años de servicio en la institución, compartió la emoción de la comunidad educativa: “Cuando nos dijeron que construirían este segundo techado se nos puso la piel chinita, porque era algo muy necesario, antes, los niños de sexto siempre quedaban expuestos al sol y se quejaban mucho del calor, ahora tendrán un espacio digno, y eso nos llena de orgullo y gratitud hacia el Alcalde Navarro”.

En el mismo sentido, el maestro Juan Martín Salazar Ibarra resaltó que la obra cambiará por completo la dinámica escolar: “Los niños sufrían mucho en tiempos de lluvia y frío, era difícil dividirlos entre el espacio que ya existía y quienes quedaban descubiertos, hoy agradecemos profundamente al licenciado Juan Manuel Navarro y al Gobernador Ricardo Gallardo, porque juntos nos demuestran que en Pavón no estamos olvidados, aquí se les respeta y se les quiere mucho”.

La satisfacción también fue compartida por el maestro Víctor Manuel Cuevas, quien lleva dos décadas formando generaciones en esta escuela: “Con el nuevo techado los niños podrán disfrutar de sus clases de Educación Física y torneos de fútbol sin preocuparse por las inclemencias del tiempo, los alumnos están contentísimos y muy agradecidos porque esto marca un cambio real en su vida escolar”.

A su vez, madres y padres de familia resaltaron el impacto positivo de la obra, como lo expresó María del Socorro Chávez: “Me da mucho gusto porque mi hija, que recién entra a primer año, ya tendrá este beneficio, es un apoyo invaluable que el Alcalde Juan Manuel Navarro voltee a ver a las escuelas y mande obras que ponen a nuestros niños al centro de la atención”.

El proyecto del nuevo techado forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en coordinación con el Gobierno del Estado, para fortalecer la infraestructura educativa y garantizar espacios seguros y funcionales para las niñas y niños, con estas obras, la administración municipal reafirma su compromiso de estar cerca de las familias, escucharlas y responder con resultados que transformen su entorno.