ESTE LUNES, JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGARÁ GRAN PARQUE Y PURIFICADORA GRATUITA EN VILLAS DEL SOL

-El nuevo parque cuenta con cancha deportiva, trotapista, juegos infantiles con pasto sintético, iluminación led y un módulo de usos múltiples, beneficiando a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, así como con una Purificadora gratuita.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, entregará este lunes, a familias del sector oriente el Parque Urbano en la colonia Villas del Sol, un espacio de gran impacto social que cambiará el entorno y la calidad de vida de cerca de 20 mil habitantes del sector oriente del municipio; la obra incluye una Purificadora de agua gratuita que comenzará a operar desde el primer día de apertura, lo que se traduce en un beneficio directo para las familias al garantizarles acceso al agua sin costo, reforzando la visión de un gobierno cercano y comprometido con atender lo esencial para la gente.

El Alcalde subrayó que este nuevo espacio se suma a los más de 60 Parques construidos y rehabilitados en Soledad durante su administración, con el firme propósito de alcanzar la meta de 150 áreas recreativas en todo el municipio, generando espacios dignos para el deporte y la recreación, y fortaleciendo el tejido social en cada colonia, brindando a niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores sitios seguros para convivir y desarrollarse.

El Parque Urbano de Villas del Sol representa desarrollo, plusvalía y una transformación total de esta zona del municipio, al ser edificado en un terreno en desuso y de tierra suelta. Hoy, es un espacio que cuenta con cancha deportiva equipada con butacas, trotapista, juegos infantiles instalados sobre pasto sintético, un módulo de usos múltiples y un moderno sistema de iluminación led que ya se encuentra en funcionamiento; la integración de la Purificadora gratuita representa un hecho sin precedentes, ya que por primera vez en un espacio recreativo de Soledad se incorpora un servicio que atiende una necesidad básica de las familias.

“Este Parque Urbano es parte de una estrategia integral que impulsamos desde el Ayuntamiento para equilibrar el crecimiento de nuestra ciudad con la creación de espacios verdes y de convivencia; no beneficiará únicamente a las familias de Villas del Sol, también será un punto de encuentro para vecinos de colonias cercanas, donde podrán ejercitarse, convivir y fortalecer la unión comunitaria”, afirmó el edil soledense.

Con la entrega de este Parque, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía con acciones concretas que transforman realidades, el Alcalde reiteró que cada proyecto que se concreta en Soledad de Graciano Sánchez es una muestra clara de un gobierno cercano, que piensa en las familias y que busca generar bienestar en cada rincón del municipio.