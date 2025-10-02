24.2 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

¡ESTE JUEVES, CINEMA MÉXICO-ALEMANIA EN SOLEDAD! 

By Redacción
jueves, octubre 2, 2025

El Teatro y Centro Cultural de Soledad se convierte en sede del Festival Internacional de Cine «México-Alemania», haciendo historia al recibir por primera vez este festival cinematográfico.

El evento arrancará con la proyección del emblemático documental Buenavista Social Club, una obra que celebra la riqueza cultural y musical del son cubano.

Como parte de la programación, el viernes se presentará una película dirigida especialmente a niñas, niños y adolescentes, con un poderoso mensaje sobre los valores que deben prevalecer en la sociedad.

Este festival representa un suceso sin precedentes en Soledad, resultado de la visión del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien impulsa el séptimo arte y lo acerca a toda la población. Cabe destacar que todas las funciones serán de acceso gratuito.

El Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango” se encuentra ubicado en calle Santa Martha 521, Fraccionamiento Rancho Blanco, a una cuadra de avenida San Pedro y a unos pasos del Circuito Potosí.

