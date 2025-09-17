25.6 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

ESTE DOMINGO, SOLEDAD INVITA A LAS FAMILIAS A DISFRUTAR DE GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE GRATUITA

miércoles, septiembre 17, 2025

– En el marco del Día Internacional de la Lucha Libre y el Luchador Mexicano, se enfrentarán Mascarita Sagrada, Hija de Fuerza Guerrera, El Elegido y Dark Ozz, en un espectáculo de talla nacional.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Deporte Municipal, invita a todas las familias soledenses y visitantes a disfrutar de una gran función de lucha libre de talla nacional completamente gratis, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lucha Libre, la cual tendrá lugar este domingo 21 de septiembre a las 5 de la tarde en la explanada del Jardín Hidalgo, frente a la Presidencia Municipal.

De esta manera, Soledad de Graciano Sánchez se viste de gala para rendir homenaje a este deporte-espectáculo que ha marcado generaciones y que llega para disfrutarse en el corazón del municipio reuniendo  a destacados luchadores reconocidos en todo México, como “Mascarita Sagrada”, “Hija de Fuerza Guerrera”, “El Elegido” y “Dark Ozz”, quienes emocionarán al público con su talento y espectáculo.

Junto a ellos, también participarán luchadores locales y soledenses que demostrarán la calidad y entrega de los atletas locales, cumpliendo con la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de consolidar al municipio como un espacio donde el deporte y la tradición se viven de manera cercana con la gente, a través de actividades recreativas que fortalecen la unión familiar y acercan el deporte a todos los sectores de la sociedad.

El Gobierno Municipal invita a las y los soledenses a ser parte de esta gran fiesta que celebra la tradición de la lucha libre mexicana, será una tarde llena de emociones, adrenalina y diversión pensada para todas las edades, en un ambiente seguro y familiar que resalta el orgullo de nuestra cultura popular.

