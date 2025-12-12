“ESTE APOYO NOS DA TRANQUILIDAD”: ADULTOS MAYORES COMPARTEN SU ALEGRÍA Y AGRADECIMIENTO AL ALCALDE NAVARRO

* Las y los adultos mayores destacaron la puntualidad y constancia del programa, así como su utilidad para cubrir medicamentos y gastos del hogar, y celebraron el anuncio del aumento a partir del próximo año.

“Este apoyo nos ayuda mucho en la vida diaria y nos da tranquilidad para enfrentar los gastos que tenemos en casa”, coincidieron las y los adultos mayores beneficiarios del programa de Entrega de Apoyos económicos impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quienes además celebraron con alegría el anuncio del incremento que entrará en vigor el próximo año.

María de las Mercedes Ruiz, expresó su agradecimiento tanto por la puntualidad del programa como por la atención constante del Gobierno Municipal: “Yo también estoy muy agradecida con todos los que han estado aquí presentes por estos apoyos, que nos favorecen a los adultos mayores, a los niños con sus despensas y apoyos para la escuela, a mi me han dado alrededor de seis veces este apoyo y lo voy a utilizar para comprar un medicamento que me hace falta y para otras cosas en casa, muchas gracias al Alcalde Juan Manuel Navarro”.

Por su parte, Angélica María Díaz Reyes, destacó la importancia de recibir un apoyo que antes no tenían: “Estoy muy agradecida con el Presidente por este apoyo, es la primera vez que lo recibo y están muy al pendiente de los adultos mayores, acabo de cumplir 60 años, apenas llevo tres pagos, y por eso estoy muy gustosa, este apoyo lo usaré para comprar un medicamento que a veces no puedo adquirir, y ahora sí me daré ese gusto, que Dios bendiga mucho al Alcalde y a todo su equipo”.

Margarita Castro también resaltó cómo este beneficio contribuye a su vida cotidiana: “Este apoyo lo utilizo para comprar mis medicamentos, para rehabilitación de repente, y para la comida y los gastos de casa, nos ayuda a tener un poco más de desahogo y hace que nuestra vida sea más tranquila”.

Con este programa, el Gobierno Municipal reafirma su cercanía con las familias y su compromiso de atender de manera directa a las y los adultos mayores, quienes reconocen el apoyo económico, y la sensibilidad y constancia del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y su equipo, mientras se prepara el incremento que permitirá fortalecer aún más este respaldo a la comunidad.