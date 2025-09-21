ESTE 29 DE SEPTIEMBRE, ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO INVITA A SU PRIMER INFORME DE RESULTADOS

– La ceremonia de realizará en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango» a las 10 de la mañana.

– Informará de todas las acciones que hoy posicionan a Soledad de Graciano Sánchez, en un municipio de oportunidades, con justicia social y desarrollo integral histórico.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció que se encuentra todo listo para la presentación de su Primer Informe de Resultados, el cual se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre a las 10:00 de la mañana en el Teatro y Centro Cultural de Soledad; será la oportunidad para rendir cuentas a las y los soledenses y mostrar con hechos, toda el progreso que se vive de manera integral e histórica.

El Alcalde aseguró que se trata de un evento pensado para la gente, donde se mostrará de manera cercana y transparente lo que la administración ha logrado en materia de servicios, infraestructura urbana y recreativa, programas sociales, servicios públicos, seguridad pública y acciones que fortalecen la calidad de vida de las familias. “Va a ser un informe muy dinámico, muy ágil, donde queremos que toda la gente de Soledad vaya, conozca lo que hacemos en las diferentes colonias, con mucho material de video que va a estar viendo la gente, de todo lo que se ha hecho en Soledad, y lo que vamos a hacer, todavía vamos a dar anuncios importantes el día del Informe”, señaló.

Navarro Muñiz destacó que el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, será el invitado de honor, pero recalcó que el mayor reconocimiento lo tiene la ciudadanía, que ha acompañado de cerca cada una de las acciones del Ayuntamiento. “El mayor invitado especial que tenemos nosotros es nuestro Gobernador y el segundo es toda nuestra gente, que ha palpado los beneficios directos en sus familias, sus comunidades y sus hogares”, expresó.

Invitó a toda la población a presenciar de manera física, pero también mediante las redes sociales del Ayuntamiento, sobre este evento que representa un logro de su gobierno, al dar cuenta del cumplimiento de compromisos en todos los rubros para llevar a Soledad a los mayores estándares de calidad de vida.

Con esta rendición de cuentas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar con cercanía, escuchar y atender a las y los soledenses, al tiempo de refrendar la visión de seguir construyendo un municipio con más obras, servicios y oportunidades para todas las familias.