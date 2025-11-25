ESTE 25N, ALCALDE NAVARRO INAUGURA PRIMER CENTRO LIBRE PARA LAS MUJERES 

Este 25 de noviembre, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez hace historia, al inaugurar el primer Centro LIBRE para las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como parte de las acciones de rescate de espacios público y de protección integral de niñas, adolescentes y mujeres.

🟣 Este Centro beneficiará a más de seis mil mujeres de manera directa e indirecta; se trata de un espacio donde nuestras mujeres podrán sentirse seguras, acompañadas y respaldadas accediendo a espacios de:

✓ Trabajo Social

✓ Área Jurídica

✓ Área de Empoderamiento

✓ Psicología

✓ Ludoteca

✓ Salón de Capacitación

✓ Juegos Infantiles

En Soledad, cada mujer encontrará atención profesional, personal y especializada, brindada por personal capacitado y comprometido con su desarrollo.

Este centro tiene el propósito de promover sus derechos, detectar sus necesidades e impulsar su autonomía económica, emocional y social.

💜En Soledad, acompañamos, protegemos y creemos en nuestras mujeres 💜