ESTE 23 DE OCTUBRE, SOLEDAD ARRANCA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INVERNAL CONTRA LA INFLUENZA

lunes, octubre 20, 2025
– Del 27 de octubre al 17 de noviembre, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez aplicará vacunas gratuitas en consultorios y comunidades del municipio, priorizando la cercanía y la salud de la población.

A fin de promover hábitos para el cuidado de la salud de las familias y prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada de bajas temperaturas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Servicio Médico Municipal, efectuará la Campaña de Vacunación Invernal 2025, que se llevará a cabo del 27 de octubre al 17 de noviembre, siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha reiterado su compromiso de mantener una atención médica cercana y permanente a todos los sectores de la población.

Esta campaña se llevará a cabo en coordinación de esfuerzos entre el Ayuntamiento, el Gobierno federal y los Servicios de Salud en el Estado, para garantizar el acceso a la salud con acciones preventivas, en un periodo en que las enfermedades respiratorias incrementan.

Durante esta jornada se aplicarán vacunas gratuitas en los diferentes consultorios médicos municipales y comunidades rurales, en horario de 10:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, con el siguiente calendario: el 27 de octubre en el consultorio San Felipe; 29 de octubre en La Virgen; 31 de octubre en La UPA; 3 de noviembre en Cactus; 5 de noviembre en Enrique Estrada; 7 de noviembre en Palma de la Cruz; 10 de noviembre en la Unidad Administrativa Municipal; 12 de noviembre en La Purísima; 14 de noviembre en La Tinaja y 17 de noviembre en la Presidencia Municipal.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a acudir al punto más cercano de vacunación y aprovechar los servicios médicos que se ofrecen de manera gratuita,  como parte de la política pública de salud impulsada por la actual administración, que prioriza el bienestar y la atención directa a las y los soledenses.

