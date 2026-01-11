ESTE 15 DE ENERO, SE REINICIA SERVICIO DE TRÁMITE DE CARTILLA MILITAR PARA JÓVENES SOLEDENSES

– El Ayuntamiento proporciona y acerca un trámite indispensable para el desarrollo académico y laboral de la juventud soledense.

Como parte de las acciones para respaldar el desarrollo de la juventud soledense, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez anunció que, este 15 de enero, inicia la recepción de documentos para el trámite de la Cartilla Militar, a través del área de Reclutamiento Municipal; el proceso está dirigido a jóvenes que cumplen 18 años durante el año en curso, y remisos, que pueden gestionarlo hasta antes de cumplir 40 años, y busca acercar un servicio fundamental a las familias, como parte de una administración que atiende las necesidades de la población, como lo ha instruido el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

La titular del área, Antonia Castro Castañeda informó que la atención se brinda en calle Matamoros número 111, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, y detalló que los requisitos son CURP, acta de nacimiento, comprobante de estudios y dos fotografías; señaló que el trámite es indispensable para diversos procesos formativos y profesionales, por lo que se invita a las y los jóvenes a no dejar pasar esta oportunidad.

“A partir del 15 de enero iniciamos trámites de cartilla militar; hacemos la invitación a los jóvenes para que acudan, ya que es de vital importancia para un trabajo o para la escuela, el año pasado cerramos con mil 200 trámites y este año esperamos alcanzar los mil 300”, expresó Castro Castañeda, al destacar que este documento es solicitado en centros educativos, empleos y procesos de ascenso laboral.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la juventud y a las familias soledenses, al ofrecer orientación clara y atención directa en trámites que fortalecen el futuro personal y profesional de la población, consolidando un Soledad que acompaña, y responde a las necesidades de sus sectores.