ESTE 12 DE DICIEMBRE, INICIA LA FERIA DEL JUGUETE EN SOLEDAD DE G. S. CON VARIAS UBICACIONES

– Este impulso por apoyar el comercio local, operará del 12 al 24 de diciembre en varias avenidas, y hasta el 31 de diciembre en la Cabecera Municipal, garantizando cercanía y variedad de productos para las familias.

La llegada de la temporada navideña ya se siente en Soledad de Graciano Sánchez con el arranque de la esperada Feria del Juguete 2025, un espacio que cada año reúne a cientos de familias en busca de calidad, variedad y buenos precios; para fortalecer esta tradición cercana a la niñez soledense, la Dirección de Comercio Municipal autorizó la instalación de alrededor de 500 comerciantes, reafirmando el compromiso de mantener un acompañamiento directo con la población y dinamizar la economía local, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La Feria del Juguete operará del 12 al 24 de diciembre en Avenida Cordillera Oriental, en el Fraccionamiento La Sierra; además del cruce de las avenidas Jesús Yuren y Avenida Los Pinos, puntos habilitados para facilitar el acceso de todas las familias; en la Cabecera Municipal permanecerá del 12 al 31 de diciembre, extendiendo la oportunidad para que familias completas encuentren el regalo que tanto esperan sus niñas y niños.

El Ayuntamiento destacó que esta estrategia impulsa el movimiento comercial y garantiza espacios ordenados, seguros y accesibles, promoviendo la cercanía con comerciantes y consumidores; el Gobierno Municipal reafirma que escucha y atiende cada necesidad para que la temporada decembrina se viva con tranquilidad y armonía.

Con esta edición, la Feria del Juguete se consolida como un punto de encuentro para madres, padres, personas cuidadoras y la niñez, fortaleciendo la convivencia y el espíritu festivo que distingue a Soledad de Graciano Sánchez.