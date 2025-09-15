ESTAS NUEVAS AULAS SON UN IMPULSO A LA PREPARACIÓN DE NUESTROS HIJOS: MADRES Y PADRES DE FAMILIA SOLEDENSES

– Reconocieron que la entrega de aulas en la escuela primaria «Himno Nacional » y «Francisco Eppens» por parte del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, representa confianza en la educación y en el futuro de la niñez soledense.

Madres y padres de familia de la escuela primaria “Himno Nacional” y “Francisco Eppes” compartieron su agradecimiento al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, tras la entrega de dos nuevas aulas didácticas que, afirmaron, representa un cambio real en el desarrollo de sus hijas, hijos y nietos; para ellas y ellos, contar con espacios dignos y modernos es una oportunidad que fortalece la educación y la convivencia escolar, lo que les brinda tranquilidad y esperanza en el futuro de la niñez soledense.

Sandra Araceli Rivera, abuela de dos alumnos, expresó con emoción el impacto que estas acciones han tenido en la institución y en su familia: “Mi nieto tiene 6 años y ya está en sexto, en los últimos años ha habido mucha mejoría, demasiada, nos han apoyado con el techo, la fachada y ahora con estas dos aulas, espero que sigamos contando con este respaldo y agradezco también al Gobernador, las familias queremos seguir adelante por un Soledad mejor”.

Por su parte, Monserrat Azanza, madre de familia, señaló que las nuevas aulas son un aliciente para las generaciones actuales y futuras: “Sí hemos visto un buen avance con estas obras, le damos gracias al Licenciado Juan Manuel Navarro por todo el apoyo y la oportunidad de crecimiento para nuestra escuela, esta infraestructura motiva a todos a seguir adelante y representa un crecimiento muy importante para las nuevas generaciones».

En el mismo sentido, el señor César Reyna Hernández subrayó la importancia de los espacios en la formación de las y los niños: “Estas nuevas aulas funcionan mucho para el desarrollo de los niños, les dan mejores medios para el aprendizaje y generan una comunidad educativa armónica, quiero agradecer al Alcalde Juan Manuel Navarro porque sé que le gusta llevar desarrollo a la niñez y a las comunidades; gracias a ese apoyo, las familias tenemos una mejor calidad de vida”.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro, entregó recientemente la construcción de dos aulas didácticas con mobiliario básico y obras complementarias, esta inversión beneficia directamente a 436 alumnos y alumnas, reafirmando así el compromiso de la administración con escuchar, atender y resolver las necesidades de las familias y del sector educativo.